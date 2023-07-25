Владимирский избирком зарегистрировал первый список кандидатов в депутаты Заксобрания

фото Избиркома Владимирской области

Избирательная комиссия Владимирской области зарегистрировала первый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания по единому округу.

В частности, был зарегистрирован список кандидатов, выдвинутый Владимирским региональным отделением политической партии ЛДПР по единому избирательному округу в количестве 49 человек.

Также комиссия уполномочила заместителя председателя Илью Наумова и члена облизбиркома Анастасию Филимонову на участие в жеребьевке по распределению эфирного времени в случае отсутствия зарегистрированного кандидата, его доверенного лица или представителя избирательного объединения.

Кроме того, с 24 июля избиратели могут подать заявление, чтобы проголосовать на удобном участке. Механизм «Мобильный избиратель» дает возможность проголосовать традиционным способом с помощью бумажного бюллетеня на удобном избирательном участке, если в дни голосования избиратель находится не по месту прописки.

С 24 июля по 4 сентября заявление подается: через портал «Госуслуги», МФЦ, любую территориальную избирательную комиссию области. С 30 августа к приему заявлений подключатся участковые избирательные комиссии региона.