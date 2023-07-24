Во Владимирской области состоятся концерты II Музыкального фестиваля «ДжазМост»

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Во Владимирской области 29-30 июля пройдут концерты джаз-фестиваля "ДжазМост", которые объединят известных джазовых музыкантов России.

29 июля в 17.00 в Суздале откроется II Музыкальный фестиваль «ДжазМост». Он вновь пройдёт на открытых площадках в формате концертов-марафонов, завершением которых станет джем-сейшн всех музыкантов-участников. На Кремлёвском лугу выступят народный артист России Даниил Крамер и его трио. Также в программе: ансамбль «Лучина» из Суздаля, Артур Газаров & Sambateria, Квинтет Антона Баронина, Светлана Жаворонкова и проект «Acoustic Soul».

30 июля с 15.00 до 20.00 усадьба Храповицкого в посёлке Муромцево Судогодского района превратится в настоящую усадьбу джаза. В этот летний вечер гостей ждёт программа от квинтета Андрея Красильникова, группы «ESH», владимирского джаз-квинтета «Jive Music», ансамбля финалистов «Большого джаза» и Большого джазового оркестра Петра Востокова.

Музыкальный фестиваль «ДжазМост», родившийся в 2022 году, в год 100-летия российского джаза, проводится при поддержке Министерства культуры Владимирской области. Вход на концерты свободный.