За неделю во Владимирской области от клещей пострадало 184 человека

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За прошедшую неделю в лечебно – профилактические организации Владимирской области по поводу присасывания клещей обратилось 184 человека, среди них 41 ребенок.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы области обратился 1924 человека, в том числе 487 детей. К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся Александровский район – 419 случаев, Ковровский район – 274 случая, Муромский район – 262 случая, Гусь-Хрустальный район – 185 случаев, Петушинский район - 108 случаев.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области еженедельно исследует клещей на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За неделю обнаружены обнаружено 27 положительных находок среди клещей, снятых с людей: ИКБ (иксодовый клещевой боррелиоз) – 22, МЭЧ (моноцитарный эрлихиоз человека) – 1, ГАЧ (гранулоцитарный анаплазмоз человека) – 4.