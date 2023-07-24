фото регионального Правительства

Сельскохозяйственные предприятия Владимирской области приступают к уборочной кампании

Одним из первых начинает уборку урожая - самый южный район области, Меленковский. На днях его посетил и.о. министра сельского хозяйства Сергей Лукьянов.

В АО Племзавод «Илькино» приступили к копке раннего картофеля, а в ближайшее время начнется уборка озимых зерновых. Готовы к работам в СПК «Дмитриевы Горы» и в КФХ Волкова А.П. Завершается подготовка хранилищ к закладке нового урожая.

Как сообщают в региональном Правительстве, продолжаются работы по вовлечению в оборот ранее заброшенных сельхозземель. Предполагается увеличить посевную площадь почти на две тысячи гектаров, необходимых для наращивания кормовой базы земель.