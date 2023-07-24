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НовостиОбщество24 июля 2023 12:26

На благоустройство Мурома и Суздаля выделят больше 170 миллионов рублей

Эти города победили на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото проекта в Суздале

фото проекта в Суздале

На благоустройство Мурома и Суздаля из федерального бюджета выделят больше 170 миллионов рублей. Как сообщил губернатор Александр Авдеев, два проекта Владимирской области победили на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

В Муроме будут благоустраивать набережную Оки вместе с Окским парком и прилегающей территорией. На это будет направлено более 105 миллионов рублей. В Суздале займутся обустройством парка имени 950-летия города. На это выделяется грант в размере 65,8 миллиона рублей.

Владимирская область готовит заявки на следующий конкурс.