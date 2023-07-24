В Лакинске пьяная ссора между любовниками закончилась смертью

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Во Владимирской области передано в суд дело в отношении 49-летнего жителя Лакинска, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительнице, в результате которого та умерла.

По версии Следственного комитета РФ по Владимирской области, вечером 18 января 2023 года пара распивала спиртные напитки. Затем из-за бытовых вопросов началась ссора, в ходе которого мужчина толкнул женщину в грудь, отчего она упала на пол. Тут любовник схватил нож и ударил им в левое бедро женщины. От кровопотери 51-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Вину мужчина признал. По ходатайству следователя он был заключен под стражу. Сейчас дело направлено в Собинский городской суд для рассмотрения по существу.