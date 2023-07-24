В Суздале будут судить водителя, который устроил смертельное ДТП

фото областной прокуратуры

41-летнего жителя Владимира обвиняют в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц".

Расследованием установлено, что в ночь с 12 на 13 марта мужчина ехал за рулем грузового тягача с полуприцепом с находящимся на нем 33-хметровой железобетонной балки. При этом разрешения на движение крупногабаритного транспортного средства он не имел, уточняют в областной прокуратуре.

Двигаясь в районе села Павловское Суздальского района, у водителя занесло заднюю часть полуприцепа, после чего он выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном автомобиля ГАЗ «2824PJ», а после с автомобилями Mazda CX-5 Keewla и ГАЗ А23R32. При этом находившийся на полуприцепе груз перегородил дорогу в обоих направлениях.

Водитель большегруза не включил аварийную сигнализацию, не выставил знак аварийной остановки, из-за чего водитель автомобиля Volvo XC 70, следовавший по своей полосе движения столкнулся с железобетонной балкой.

2 водителя и 2 пассажира автомобилей Volvo XC 70, Mazda CX-5 Keewla скончались, водитель автомобиля ГАЗ А23R32 получил тяжелые травмы.

Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд.