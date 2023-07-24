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НовостиОбщество24 июля 2023 11:52

Работник оборонного предприятия Коврова похитил и продал 50 деталей

Они предназначались для ремонта военной техники
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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В Коврове возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве. По сообщению УФСБ России по Владимирской области он использовал служебное положение для хищения со своего предприятия деталей, которые он потом продал. Ущерб оценивается в крупном размере.

По версии следствия, с декабря 2022 года по март 2023 года, мужчина работал на территории оборонного предприятия Коврова. За несколько месяцев он сумел вынести с завода 50 деталей, используемых в том числе для ремонта военной техники. Похищенные со склада конструктивные элементы он продал. Размер ущерба составил около 650 тысяч рублей.

Материалы от ФСБ в июле 2023 года были переданы сотрудникам ковровской полиции. А они уже возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.