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НовостиПроисшествия24 июля 2023 11:32

Житель Гороховецкого района из-за ревности до смерти забил свою сожительницу

Уголовное дело передано в суд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Иван ВИСЛОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Гороховецкого района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Установлено, что вечером 7 мая мужчина, будучи пьяным, вернулся домой и, не увидев в квартире своей сожительницы, отправился ее искать. Обнаружив женщину пьяной и спящей на лужайке одной из улиц Гороховца, обвиняемый начал тащить ее за руки и ноги в квартиру. После чего уложил на диван.

Как сообщили в областной прокуратуре, сожительница начала называть мужчину другим именем. Он приревновал женщину и начал ее избивать. В общей сложности он нанес ей более 60 ударов кулаками и ногами по голове, лицу и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд. За совершенное преступление мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.