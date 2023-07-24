Житель Гороховецкого района из-за ревности до смерти забил свою сожительницу

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Гороховецкого района. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть.

Установлено, что вечером 7 мая мужчина, будучи пьяным, вернулся домой и, не увидев в квартире своей сожительницы, отправился ее искать. Обнаружив женщину пьяной и спящей на лужайке одной из улиц Гороховца, обвиняемый начал тащить ее за руки и ноги в квартиру. После чего уложил на диван.

Как сообщили в областной прокуратуре, сожительница начала называть мужчину другим именем. Он приревновал женщину и начал ее избивать. В общей сложности он нанес ей более 60 ударов кулаками и ногами по голове, лицу и телу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Гороховецкий районный суд. За совершенное преступление мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.