Владимирцы завоевали 11 медалей на Первенстве России по спортивному ориентированию

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20-24 июля в Чите проходило Первенство России по спортивному ориентированию. Соревнования собрали 576 спортсменов из 33 регионов страны, в том числе из Владимирской области.

В дисциплине «Кросс-выбор» Павел Брызгалов стал обладателем золота, Олеся Гладилкина — серебра, бронзовые медали завоевали Михаил Горин и Полина Морозова. Кроме того, четвертое место заняли Антонина Болячина и Анна Большева, а пятое место — Герман Кобелев.

Вторая дисциплина — «Кросс-эстафета» (2 человека) — принесла владимирцам сразу четыре золотых медали. В своих возрастных категориях их завоевали Зоя Сатимова и Антонина Болячина, Анна Большева и Полина Морозова, Елена Червякова и Олеся Гладилкина, Егор Федин и Павел Брызгалов. Буквально в шаге от пьедестала оказались Степан Сорокин и Герман Кобелев, заняв четвёртое место.

В дисциплине «Кросс-лонг — общий старт» обладателем золота стала Анна Большева, серебра — Олеся Гладилкина и Павел Брызгалов. Герман Кобелев занял четвёртое место, Полина Морозова стала пятой.