В Кольчугино соседка украла у пенсионерки кошелек с банковской картой

. Фото: Даниил ОПАРИН

К полицейским Кольчугинского района обратилась 76-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее украли кошелек с деньгами и банковской картой, после чего с ее счета списали крупную сумму денег.

Прибывшим полицейским пенсионерка пояснила, что накануне кражи к ней домой приходила соседка. Женщина просила одолжить ей денег, но пенсионерка отказала.

Дома соседки не оказалось. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на территории Кольчугино. 34-летняя местная жительница призналась, что это она украла кошелек, а потом сняла деньги. С ее слов, получив от пенсионерки отказ, она, собираясь выходить из квартиры, обратила внимание на пакет, в котором лежал кошелек. Чтобы отвлечь пожилую женщину, злоумышленница попросила ее принести стакан воды. И, воспользовавшись моментом, похитила кошелек, спрятав его в своем рюкзаке, сообщили в областном УМВД.

В кошельке подозреваемая обнаружила тысчу рублей, банковскую карту и написанный на листочке бумаги пин-код к ней. Женщина сразу обналичила 60 тысяч рублей, которые успела потратить на различные покупки.

Возбуждено уголовное дело. Женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.