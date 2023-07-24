Владимирец убил приятеля из-за долга, а потом сжег его труп

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор жителю областного центра. Он признан виновным в похищении и убийстве.

Установлено, что мужчина дал в долг своему знакомому 6 тысяч рублей, но деньги приятель возвращать не спешил. 13 сентября прошлого года осужденный выпил и со своей знакомой поехал к приятелю. Он тоже был нетрезв и отказался вернуть долг. Тогда мужчина попросил выйти приятеля на улицу и начал его избивать, после чего поместил в багажник и вынудил свою знакомую отвезти их в коттеджный поселок «Зеленый мир» Судогодского района.

Как рассказывают в областной прокуратуре, приехав в безлюдное место, осужденный велел потерпевшему выйти из машины, после чего снова потребовал вернуть долг. Когда последний отказался, он стал избивать его кулаками и ногами по голове. Убив приятеля, мужчина велел знакомой возвращаться в город. По дороге на автозаправке он купил полтора литра бензина, после чего вернулся на место преступления, облил труп и поджег его.

Вину осужденный признал частично, пояснив, что убивать пострадавшего не хотел, а пытался лишь вернуть долг.

Мужчине назначили наказание - 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Частично удовлетворен иск потерпевшей (бывшей жены убитого) о взыскании морального вреда в размере 300 тысяч рублей.