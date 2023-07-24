В Вязниках появится Центр культурного развития

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев у себя в телеграм-канале сообщил, что в Вязниках в 2024 году появится Центр культурного развития. Его уже достаточно давно активно строят на территории микрорайона Толмачёво. И сейчас работы выходят на стадию активного строительства.

«Подрядчик зашёл на площадку в марте этого года. Её нужно было расчистить от растительности, вынести инженерные коммуникации, вырыть котлован. Все подготовительные работы выполнены в срок. Сегодня строители планируют заливать фундамент», написал Авдеев.

По проекту Центр культурного развития будет иметь зрительный зал на 300 мест, сцену, 3D-кинотеатр, гримёрки, кабинет звукозаписи, большой хореографический зал, помещения для кружков. Если все будет выполнено в срок, то его двери откроются через год - в июле 2024-го.