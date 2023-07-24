Годовая инфляция во Владимирской области в июне 2023 года составила 3,2%

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимирское отделение Центробанка России опубликовала данные о годовой инфляции во Владимирской области в июне 2023 года. Она составила 3,2%. На нее влияли цены, одни в положительную сторону, другие - в отрицательную.

Цены на овощи определялись из нескольких факторов. Так, стали дешевле огурцы и помидоры, потому что появились местные аналоги, выращенные комбинатом "Тепличным". Снижение цен на картофель замедлилось из-за удорожания импортного картофеля и исчерпания прошлогодних запасов отечественных корнеплодов. Подорожала и мясо птицы из-за роста издержек животноводов и мясопроизводителей и повышения стоимости кормов.

Из-за ослабления рубля и увеличения потребительской активности подорожали легковые автомобили. Рост спроса на строительные материалы, в том числе для индивидуального жилищного строительства, и повышение издержек на обслуживание импортного оборудования привели к увеличению цен на пиломатериалы, металлочерепицу и линолеум.

Зато услуги стали дешевле. Для привлечения зрителей кинотеатры снизили цены на групповое посещение утренних кинопоказов для детей. Это привело к замедлению роста цен на билеты в кино и услуги организаций культуры в целом.