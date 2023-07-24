Во Владимирской области модернизируют 6 сельских отделений почты

фото предоставлено Почтой России

В 2023 году Почта модернизирует 6 сельских отделений во Владимирской области - Серково в Вязниковском районе; поселок им. Максима Горького в Камешковском районе; Пролетарский и Чулково в Гороховецком районе; Малыгино в Ковровском районе; Анопино в Гусь-Хрустальном районе.

Почта не только отремонтирует помещения и сделает их доступнее для маломобильной категории граждан, но и запустит в отделениях новые, востребованные на сельских территориях услуги. Например, клиенты на почте смогут подтвердить или восстановить учетную запись на портале государственных услуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате.

Во всех обновленных отделениях появится «уголок здоровья», в котором клиенты смогут самостоятельно проверить показатели здоровья: измерить давление, уровень кислорода в крови, температуру тела.

За прошлый год почта отремонтировала в регионе 13 отделений.