Во Владимирской области подрядчик просрочил поставку трех дефибрилляторов

фото с сайта областной прокуратуры

Гусь-Хрустальной межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок и поставок лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

Установлено, что по результатам электронного аукциона 11 апреля между Золотковской районной больницей и ООО «Росинка» был заключен контракта на поставку трех автоматических дефибрилляторов на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Как сообщает областная прокуратура, по условиям договора, поставить дефибрилляторы должна были не позднее 3 мая. Проверка показала, что даже спустя месяц медицинские изделия поставлены не были.

Прокурором поставщику медоборудования внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены - дефибрилляторы были получены.