Во Владимире мошенница, снявшая порчу за 175 тысяч рублей, отправится в колонию на 9 месяцев

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Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении ранее судимой гражданки. Она признана виновной в "мошенничестве, совершенном, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба потерпевшему".

Две женщины разработали преступную схему: осужденная должна была сообщать людям о необходимости снятия порчи, а ее сообщница - делать вид, что проводит обряд.

26 ноября прошлого года злоумышленницы подошли к 84-летней пенсионерке и под предлогом проведения обряда проникли к ней в дом. Когда пенсионерка отвлеклась, у нее украли 25 тысяч рублей, подменив их на заранее приготовленный пакет с листами бумаги, сообщает областная прокуратура.

В тот же день, пожилая женщина, введенная в заблуждение, сняла в банкомате 150 тысяч рублей, передала их преступницам, которые подменив их на заранее подготовленный пакет с листами бумаги, скрылись с места преступления. В результате пенсионерка лишилась 175 тысяч рублей.

Вину осужденная признала в полном объеме, полностью возместила причиненный материальный ущерб, а также моральный вред в размере 5 тыс рублей.

Приговором суда ей назначено лишение свободы на 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.