Аквапарк в Суздале откроют в 2024 году

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев побывал на строительстве аквапарка на территории ГТК «Суздаль». Объект частный, но его очень ждут и жители области, которым сейчсас приходится ездить в другие города, и туристы.

«Поговорили с инвестором. К зиме должны быть закончены все внешние работы и начаться монтаж внутреннего оборудования. Собственник планирует открыть аквапарк в юбилейном для Суздаля 2024 году», - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Здание имеет уникальный дизайн, аналогов которого нет в России: покрытая зеленым газоном крыша повторяет форму суздальских холмов и не нарушает естественную панораму древнего города.

Общая площадь туристического спортивно-развлекательного кластера составляет 10 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 350 тысяч посетителей в год.

Внутри будет большой центр развлечений: водные горки и детская зону от дизайнеров бюро "Чехарда", которые создают уникальные игровые пространства по всей России. Пространство будет создано по мотивам сказки о путешествии по темной и светлой сторонам Луны "Роверандом". Оказавшись в "Гроте", малыши отправятся в увлекательное приключение, где будут таинственные пещеры, морские раковины, скалолазная стена, гигантские морские губки и огромные вязаные подушки в форме кораллов, на которых можно отдохнуть после активных игр.

Также будет комфортная зона SPA (косметология, массаж, термо-SPA, бальнео-уходы), горячий банный комплекс (8 бань и саун разных видов, хаммам, бассейны с гидромассажем), фуд-корт вместимостью до 150 человек с летней верандой.