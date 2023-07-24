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НовостиОбщество24 июля 2023 5:33

Во Владимирской области более 239 тысяч личных подсобных хозяйств

Население региона активно занимается садово-огороднической деятельностью
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам Сельско-хозяйственной микропереписи 2021 года у жителей Владимирской области в собственности находилось более 239 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан сельских населенных пунктов, а также около 1,5 тысячи некоммерческих товариществ (1219 садоводческих, 10 огороднических и 232 дачных). Об этом сообщает Владимирстат.

Если в 2018 году под картошку отдавали 8723 гектара, то в 2022 году цифра снизилась до 7167 гектаров. Под овощи пять лет назад отводили 3490 гектаров, в прошлом году - 2582 гектара. Что касается ягод и фруктов, то под них отдавали 6176 гектаров в 2018 году против 5302 гектаров в 2022 году.

Снизилась урожайность картошки со 143 до 129 центнеров с гектара. А вот овощей стали собирать больше - со 155 до 161 центнера с гектара. Урожайность фруктов и ягод также выросла с 31 до 44 центнера с гектара.