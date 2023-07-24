Ребята из Ноябрьска принимают участие в работе школы "Новые имена" в Суздале

Фото со страницы администрации Ноябрьска в ВК.

Хотя фестиваль "Новые имена" Дениса Мацуева, который проходит ежегодно в Суздале, уже закончился, однако международная летняя творческая школа с одноименным названием продолжает работать. И в ней принимает участие много детей из самых разных городов.

Администрация города Ноябрьск на своей странице в ВК сообщает, что в смене принимают их юные музыканты. Они участвуют в мастер-классах, репетициях, концертах.

"В этом году конкурсный отбор на творческую школу в Суздале прошли сразу пять учащихся Детской музыкальной школы №2 им. В.А. Коха: Тимофей Апостолов (отделение фортепиано), Карина и Марина Галиуллины (отделение фортепиано), Мария Литовченко (отделение фортепиано), Кирилл Петров (отделение хорового и сольного пения) и учащийся Детской школы искусств им. П.И. Чайковского - Константин Сысенко (музыкальное отделение)", написали чиновники.

Напомним, что в завершении творческой смены состоится концерт «Россия глазами Новых имен», в который отбирают участников из пяти регионов. На экране будут транслировать работы известных художников и юных дарований - участников этой смены.