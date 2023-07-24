19 дорожных камер будут работать на новых участках трасс во Владимирской области

фото регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства

Стало известно, где во Владимирской области будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации с 24 по 30 июля.

Как сообщили в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства, камеры поставят на следующих участках автодорог: а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 12 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 19 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 246 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 249 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 323 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» 351 км; а/д М-7 «Волга» 99 км; а/д М-7 «Волга» 105 км; а/д М-7 «Волга» 123 км; а/д М-7 «Волга» 128-129 км; а/д Муром-М-7 «Волга» 14 км; а/д Владимир-Муром-Арзамас 19 км; а/д Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с а/д М-7 «Волга» 8 км; а/д М-7 «Волга» 137 км; а/д М-7 «Волга» 290 км; а/д М-7 «Волга» 294 км.