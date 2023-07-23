Во Владимире скончался художник, профессор ВлГУ Михаил Изотов

фото из телеграм-канала Законодательного Собрания Владимирской области

Во Владимире ушел из жизни Народный художник России, профессор ВлГУ Михаил Изотов. Ему было всего 67. Об этом в телеграм-канале сообщило Законодательное Собрание региона.

«Прекрасный живописец, педагог, воспитавший не одно поколение художников, он из тех, кого называют достоянием Владимирской земли. Туляк по происхождению, Михаил Изотов стал очень лиричным, пронзительным и проникновенным певцом нашей, владимирской природы. С нами останутся его пейзажи – предельно искренние, наполненные любовью и светом, тихие и поэтичные, при этом богатые и бесконечно глубокие. А в картинах продолжит жить и их автор. Светлая память Мастеру», - написал спикер Заксобрания Владимир Киселев.