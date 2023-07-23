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НовостиОбщество23 июля 2023 11:35

Дольщики ЖК "Дуброва парк-2" во Владимире вновь обратились в Следком

Люди устали ждать решения проблемы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как в Информационном центре СК России появилась информация об уголовном деле из-за нарушения прав обманутых дольщиков в Москве, владимирцы решили вновь обратиться в федеральное ведомство со своей проблемой.

Речь идет о строительстве ЖК "Дуброва парк-2". Люди никак не могут получить свои ключи. Стройка заморожена, застройщика Игоря Другова суд отказывается признавать банкротом. Руководство Владимирской области ничего не может сделать, пока не будет объявлено о банкротстве.

- Нас больше двух тысяч семей, которые честно заплатили денежные средства, платим ипотеки, многие живут на съемном жилье. Никто на нас не обращает внимания. Почти все написали заявления в полицию, но никаких изменений нет. Просим помочь вас, - написали дольщики.

СК РФ вышел на связь после сообщений в чате в федерального ведомства. Владимирские коллеги должны предоставить им информацию о текущей ситуации.