Дольщики ЖК "Дуброва парк-2" во Владимире вновь обратились в Следком

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После того, как в Информационном центре СК России появилась информация об уголовном деле из-за нарушения прав обманутых дольщиков в Москве, владимирцы решили вновь обратиться в федеральное ведомство со своей проблемой.

Речь идет о строительстве ЖК "Дуброва парк-2". Люди никак не могут получить свои ключи. Стройка заморожена, застройщика Игоря Другова суд отказывается признавать банкротом. Руководство Владимирской области ничего не может сделать, пока не будет объявлено о банкротстве.

- Нас больше двух тысяч семей, которые честно заплатили денежные средства, платим ипотеки, многие живут на съемном жилье. Никто на нас не обращает внимания. Почти все написали заявления в полицию, но никаких изменений нет. Просим помочь вас, - написали дольщики.

СК РФ вышел на связь после сообщений в чате в федерального ведомства. Владимирские коллеги должны предоставить им информацию о текущей ситуации.