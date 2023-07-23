Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2023 11:21

Пропавшего во Владимире 47-летнего мужчину нашли мертвым

Об этом сообщили в отряде "ЛизаАлерт"
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пропавшего пять дней назад во Владимире 47-летнего мужчину нашли мертвым. Волонтеры прекратили поиски, сообщили в местном отряде «ЛизаАлерт». Подробности не уточняются.

Напомним, что Евгения П. искали с 17 июля. Мужчина ушел из дома и не вернулся. С тех пор о нем ничего не было известно.

Сейчас отряд ищет в лесу Сергея Русакова, который пропал 21 июля. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые. Был одет в зеленую камуфляжную куртку, оранжевую футболку, зеленые брюки, резиновые сапоги, бейсболку. С собой у него была пластиковая корзина желто-зеленого цвета.