К 2024 году в Вязниках откроют новую школу

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

В Вязниках есть проблема второй смены в школах. Поэтому по соседству с существующей школой №11 строится еще одна.

Как сообщил губернатор Александр Авдеев в своем телеграм-канале, подрядчик трудится без выходных. Даже в Фатьяновский праздник на объекте продолжалась работа.

С октября 2022 года полностью возведено два этажа. К сентябрю строители должны завершить третий и сделать кровлю. Готовятся к работам по благоустройству. Закуплена половина оборудования, в ближайшее время подрядчик закупит оставшееся. Осенью останется только разводка коммуникаций, работы в подвале уже ведутся, и внутренняя отделка.

В 2024 году школа должна встретить учеников. В ней смогут заниматься 500 юных жителей Вязников.