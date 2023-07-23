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НовостиПроисшествия23 июля 2023 7:48

На пожаре в Гусь-Хрустальном пострадала 24-летняя девушка

Было эвакуировано 20 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

23 июля в 2.05 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в Гусь-Хрустальном, ул. Транспортная, д. 26.

По прибытии пожарных подразделений горела квартира на первом этаже, было задымление в подъезде. Предварительная площадь пожара - 10 квадратных метров.

Информация о погибших не поступала. Пострадала 24-летняя девушка. Было эвакуировано 20 человек, в том числе трое детей. К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники, 14 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.