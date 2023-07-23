Владимирцы отправили гуманитарный груз в Белгородскую область

фото регионального Правительства

Из Владимирской области в город Шебекино, пострадавший от обстрелов ВСУ, отправлены стройматериалы: пиломатериалы, доска, брус, 18 кубометров. Они пойдут на восстановление крыш поврежденных объектов.

«Материалы выделили предприниматели Меленковского района и ЛПК Кольчугино. Доставлен груз транспортом ДСУ-3. Спасибо всем, кто принимает участие в сборе помощи, за содействие», - рассказал начальник Управления документооборота Администрации Губернатора области Алексей Павлович Чернышев, который сопровождал груз до места назначения.