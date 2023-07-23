Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2023 6:14

Владимирцы отправили гуманитарный груз в Белгородскую область

Город Шебекино пострадал от обстрелов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Правительства

фото регионального Правительства

Из Владимирской области в город Шебекино, пострадавший от обстрелов ВСУ, отправлены стройматериалы: пиломатериалы, доска, брус, 18 кубометров. Они пойдут на восстановление крыш поврежденных объектов.

«Материалы выделили предприниматели Меленковского района и ЛПК Кольчугино. Доставлен груз транспортом ДСУ-3. Спасибо всем, кто принимает участие в сборе помощи, за содействие», - рассказал начальник Управления документооборота Администрации Губернатора области Алексей Павлович Чернышев, который сопровождал груз до места назначения.