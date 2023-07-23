Владимирское "Торпедо" проиграло в первом матче нового сезона

фото из телеграм-канала владимирского "Торпедо"

22 июля владимирское "Торпедо" провело первый матч в новом сезоне Первенства. Дома они встретились со старейшим клубом России "Знамя Труда" из Орехово-Зуево. Обыграть гостей владимирцам не удалось. Они потерпели поражение со счетом 1:2.

Тренер "Торпедо" Александр Горбачев отметил, что опасался игры с этой командой, поскольку там сильный наставник и дисциплинированные футболисты.

Некоторые наши игроки посчитали, что соперника можно обыграть без единоборств, без инициативы, без борьбы за мяч. То же самое было в игре с "Композитом". Но в целом игра нормальная, было достаточно моментов в первом тайме, где могли забивать, - подчеркнул Александр Горбачев.

Наставник черно-белых отметил, что после этой игры в следующем матче будут изменения в составе.