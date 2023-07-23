Владимирские школьники начнут изучать черчение

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Владимирские школьники вновь начнут изучать черчение. Новый предмет с 2024 года будет введен в образовательную программу российских школ по поручению президента страны.

Черчение — одна из технических дисциплин, существовавших в школах с 1930-х годов. На уроках дети узнавали, что такое схемы и эскизы, как производить построение предметов на листе и читать чертежи.

«Полностью поддерживаю предложение нашего Президента. Изучение предмета будет полезно для развития мышления и логики, научит аккуратности, а также облегчит ребятам поступление в технические учебные заведения, выпускники которых сейчас особенно востребованы», - прокомментировала директор владимирской средней школы № 29 Екатерина Плышевская: