В Муроме в пострадавших от пожара домах на улице Профсоюзной проживало 19 человек

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Согласно уточненным данным ГУ МЧС России по Владимирской области, в результате пожара сгорели сарай, а также кровли четырехквартирных домов №13 и №15 по улице Профсоюзная.

Как рассказали сами жильцы, гореть начало с сарая, причем огонь столь стремительно распространился, что строения вспыхнули почти моментально.

На ликвидацию открытого горения у сотрудников МЧС ушло около полутора часов, в 17.44 пожарные приступили к проливке и разбору конструкций, в то время как жители пострадавших домов при помощи соседей, родных и друзей выносили вещи, которые уцелели после воды и огня.

«Пока только две семьи попросили жилье, остальные разъезжаются по родственникам. Муниципальных квартир в домах нет, все они приватизированные. Муниципалитет предоставит людям на первое время жилье из маневренного фонда», - рассказала представитель администрации округа Муром Светлана Дударева, прибывшая на место ЧП одной из первых.

Инспектор Комитета общественного самоуправления №1 Царик Степанян добавила, что в одном доме в трех квартирах проживают 10 человек, одна квартира была бесхозная. В другом живут девять человек. Иными словами, общее число погорельцев составило 19 граждан.

Представители властей предлагали семьям помощь в развозе уцелевших вещей, однако те заверили, что справятся сами.

К счастью, никто из людей не погиб и не пострадал — все успели выйти из квартир самостоятельно до приезда пожарных. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко уточнила, что выгоревшая площадь составила 428 квадратных метров.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС. Сами жители улицы Профсоюзной предполагают, что к пожару могла привести детская шалость.