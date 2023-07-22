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НовостиПроисшествия22 июля 2023 14:16

В Муроме в результате крупного пожара повреждены сарай и два жилых дома

ЧП случилось около четырех часов дня на улице Профсоюзная
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Антон КОРОЛЕВ

Фото: Антон КОРОЛЕВ

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 22 июля в 16.09 диспетчеры пожарной охраны Мурома приняли сигнал о возгорании на улице Профсоюзная, 15. На место выехали 22 сотрудника МЧС на восьми пожарных машинах.

К моменту их приезда горел сарай и две крыши четырехквартирных жилых домов. Черным дымом заволокло буквально всю улицу.

Предварительно, площадь пожара составляет 428 квадратных метров, тушение продолжается. Информации о погибших и пострадавших не поступало. На место также прибыла бригада «скорой помощи».

В 17.05 пожар был локализован, пострадавших нет.

В 17.44 открытое горение было полностью ликвидировано, началась проливка.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.