В Ковровском районе обнаружен новый очаг африканской чумы свиней

. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Как сообщает Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных, 21 июля к ветеринарам обратился житель деревни Юдиха, сообщивший о заболевших свиньях. В ходе лабораторных исследований диагноз «африканская чума свиней» подтвердился.

Накануне этот же диагноз установили у трупа свиньи, обнаруженного между деревнями Хорятино и Юдиха.

Также АЧС в Ковровском районе ранее регистрировали в деревне Берчаково, в СНТ «Росинка», в селе Иваново и селе Троицкое-Никольское. Таким образом, это уже шестая точка, где обнаружена АЧС.

В связи с этим практически вся территория Ковровского района попала в угрожаемую зону по африканской чуме свиней. Поэтому в ближайшее время на территории района свиней будут изымать. Ветеринары просят хозяев не скрывать поголовье, за животных выплатят компенсацию.

Специалисты принимают меры по недопущению дальнейшего распространения этого опасного для животных заболевания.