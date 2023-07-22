В Муромской больнице прокуроры обнаружили неисправное оборудование

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что в 2022 году Муромская центральная районная больница закупила амбулаторные регистраторы для электрокардиографического мониторинга. Больница получила два комплекса суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления «Медико-комби» стоимостью почти 600 тысяч рублей. С ноября того же года комплексы начали использовать по назначению.

Однако Муромская городская прокуратура обнаружила, что с февраля текущего года оборудование по назначению не использовалось ввиду поломок, в то время как июньская проверка показала, что запчасти закуплены не были.

Главному врачу Муромской ЦРБ было внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушение было устранено, приборы починили и продолжили использовать. Двое виновных сотрудников больницы были наказаны в дисциплинарном порядке.