В Собинском районе возбуждено уголовное дело из-за рухнувшей крыши дома

Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, после того, как историю о плохом жилом фонде города Лакинска рассказали на федеральном телеканале, была организована проверка, в ходе которой в суды были направлены соответствующие иски, а также было возбуждено одно уголовное дело.

Установлено, что в еще в 2018 году дом №1 по Центральной площади был признан аварийным, в связи с чем прокуратура обратилась в Собинский городской суд с требованием о его расселении. Иск в пользу людей, живших по договорам социального найма, удовлетворен, в отношении владельцев квартир пока рассматривается.

Также удовлетворен иск о расселении квартиры в доме №33 по улице Ленина, жильцы которой и стали героями передачи.

Имелись претензии и к дому №67 по проспекту Ленина, который тоже был признан аварийным и подлежащим реконструкции. По факту частичного обрушения кровли Следственное управление СК России по Владимирской области возбудило уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». По версии следствия, подрядчики, делавшие ремонт, вопреки заключению специализированной организации, не провели замену или укрепление отдельных балок перекрытий, в результате чего нагрузка на несущие балки увеличилась и случилось обрушение.

Прокурорская проверка по данным фактам продолжается.