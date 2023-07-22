В Коврове произошло ДТП с погибшим пятью пострадавшими

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла 22 июля около 01.30 в районе дома №68 по улице Еловая.

В отделе информации и общественных связей регионального главка полиции уточнили, что 18-летний водитель «Лады», ехавший в сторону улицы Комсомольская, выехал на встречную полосу и там столкнулся с «Рено» под управлением 28-летнего парня.

В результате пострадал водитель «Лады» и его 18-летний пассажир, их после оказания медпомощи отправили на домашнее лечение. Еще один 18-летний парень из «Лады» госпитализирован. В «Рено» пострадали водитель и его 25-летняя пассажирка, им медпомощь оказана на месте.

К сожалению, не обошлось без жертв — 17-летний молодой человек из «Лады» от полученных травм скончался на месте происшествия.

На место выезжали сотрудники ГИБДД, подразделения спасателей и Главного управления МЧС России по Владимирской области, а также бригада «скорой помощи».

Сотрудниками МЧС и спасателями была произведена деблокировка одного из пострадавших, оказавшегося зажатым в разбитой легковушке.

На месте ДТП работали 18 сотрудников экстренных служб на 10 спецмашинах. Информация уточняется.