В общедоступные охотугодья Владимирской области выпустили еще 1400 утят

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, сотрудники ведомства в рамках госпрограммы по охране объектов животного мира региона вместе с охотинспекторами произвели выпуск в дикую природу 1400 утят кряквы.

Утят привезли и выпустили на водоемы Муромского, Собинского, Александровского и Киржачского районов в общедоступных охотугодьях.

Таким образом, в 32 общедоступных охотничьих угодьях Владимирской области в 2023 году выпустили 6800 утят в общей сложности.