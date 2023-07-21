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НовостиОбщество21 июля 2023 14:05

В общедоступные охотугодья Владимирской области выпустили еще 1400 утят

Это была последняя партия молодняка кряквы, выпущенная в текущем сезоне
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Фото: Госохотинспекция Владимирской области

Как сообщает Госохотинспекция Владимирской области, сотрудники ведомства в рамках госпрограммы по охране объектов животного мира региона вместе с охотинспекторами произвели выпуск в дикую природу 1400 утят кряквы.

Утят привезли и выпустили на водоемы Муромского, Собинского, Александровского и Киржачского районов в общедоступных охотугодьях.

Таким образом, в 32 общедоступных охотничьих угодьях Владимирской области в 2023 году выпустили 6800 утят в общей сложности.