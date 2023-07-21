В Муроме местный житель обвиняется в угоне автомобиля приятеля

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию Мурома поступила информация о ДТП, случившемся неподалеку от деревни Макаровка.

Прибывшие на место сотрудники ДПС обнаружили в салоне разбитого «Форда» трех очень пьяных молодых людей.

В ходе проверки обнаружилось, что за рулем был 28-летний житель Муромского района, который прав не имеет, да и легковушка принадлежала другому человеку. Как выяснилось, ее хозяином был один из пассажиров.

По словам сидевшего за рулем парня, накануне трое приятелей пили алкогольные напитки, и один из них предложил посидеть в стоящей возле дома машине и послушать музыку. Задуманное было выполнено, но вскоре все трое уснули прямо в автомобиле.

Проснувшись наутро, 28-летний парень решил прокатиться, не спросил разрешения спящего рядом хозяина и выехал на шоссе, но там не справился с управлением и врезался в трактор, а затем в придорожный отбойник у моста через реку.

По данному факту дознавателями возбуждено уголовное дело по факту неправомерного завладения чужой машиной без цели хищения. Расследование уголовного дела продолжается.