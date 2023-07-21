В Муроме умер ребенок, сбитый в детской коляске автомобилем

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Владимирской области, рано утром 21 июля 8-месячный мальчик, ставший участником страшного ДТП на проезжей части бульвара Тихомирова, скончался.

По предварительным данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в 14.45 в районе дома №32 по улице Кленовая. 43-летний водитель легковушки «Киа Рио» пошел на опережение притормозившего автомобиля, и сбил коляску, которую везла перед собой переходившая дорогу 21-летняя женщина. В коляске находился ее 8-месячный сын.

Мальчика доставили в больницу, но спасти его не получилось. По данному факту проводится проверка, правоохранительным органам предстоит выяснить все подробности случившегося. Пока известно, что женщина переходила дорогу в неустановленном месте, однако пешеходные переходы там находятся в зоне видимости.