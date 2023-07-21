УФАС Владимирской области начало проверку по ценообразованию молочной продукции

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Игорь Игошин у себя на странице в ВК сообщил, что он обратилсяв УФАС по Владимирской области из-за жалоб на низкие закупочные цены на молоко со стороны аграриев.

"В моем избирательном округе работает несколько агрохозяйств, которые занимаются производством качественного натурального молока. Из-за низких закупочных цен, они близки к банкротству. По просьбе аграриев из Ковровского района обратился с депутатским запросом в ФАС. Дело в том, что переработчики снизили закупочную цену молока более чем на 30%. При этом в магазинах его стоимость не изменилась. Есть подозрение на картельный сговор. В этих условиях производители молока не то что вынуждены выживать, но стоят на грани закрытия производств", написал Игорь Игошин.

По словам депутата, он получил ответ от УФАС. В нем сообщается, что служба направила крупным переработчикам молока , в торговые сети запросы о ценообразовании. В случае выявленных нарушений, будут приняты необходимые меры антимонопольного реагирования. Идёт проверка.

Отдельно депутат коснулся проблемы фальсификатов в молочной промышленности. По его словам, у некоторых производителей сыров, творога, кефира вообще нет линии приемки сырого молока.

"О чем это говорит? Только о том, что эти продукты производятся из неизвестных жиров и пальмового масла. Чтобы умерить аппетиты переработчиков молока и бороться с фальсификатом, нужен соответствующий закон. Аграрный комитет Государственной Думы работает над этим проектом", добавил Игорь Игошин.