Зампреда владимирского облсуда наградили медалью

фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации заместитель председателя суда Станислав Рогожин награжден медалью «За безупречную службу».

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, 21 июля в торжественной обстановке председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин вручил Станиславу Валерьевичу почетную награду и пожелал дальнейших достижений на профессиональном поприще.