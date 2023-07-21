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НовостиОбщество21 июля 2023 11:40

Зампреда владимирского облсуда наградили медалью

Он получил награду за значительный личный вклад в развитие судебной системы
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона

фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона

Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации за значительный личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации заместитель председателя суда Станислав Рогожин награжден медалью «За безупречную службу».

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, 21 июля в торжественной обстановке председатель Владимирского областного суда Сергей Шишкин вручил Станиславу Валерьевичу почетную награду и пожелал дальнейших достижений на профессиональном поприще.