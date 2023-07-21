Во Владимире обнаружен разваливающийся дом на улице Большой Московской

Фото: ОНФ Владимирской области

Как сообщает Владимирской отделение Народного фронта России, на днях активисты провели рейд по заброшенным домам областного центра, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Особо выделили общественники состояние дома №27 «А» по улице Большая Московская, в котором когда-то размещался сборный пункт областного военного комиссариата. Активисты отметили, что в здании разбиты стекла, торчащие из оконных проемов, которые могут упасть на головы прохожих. Да и сам фундамент дома уже давно разрушается.

Общественники пообещали и дальше следить за обеспечением безопасной и благоустроенной среды города.