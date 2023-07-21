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НовостиОбщество21 июля 2023 10:48

В Муроме испытания второго автомобильного моста через Оку проведут в августе

Сейчас на объекте продолжаются строительные работы
Алексей КОТМЫШЕВ
Второй вантовый мост в Муроме готов на 90 процентов

Второй вантовый мост в Муроме готов на 90 процентов

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Госкомпания «Автодор», в настоящее время на вантовом мосту через Оку, который возводится для нужд платной автодороги М-12, производится укладка литого асфальтобетона.

В целом мост готов уже на 90 процентов, и в августе текущего года специалисты запланировали провести его испытание на прочность. Ожидается, что после всех испытаний в сентябре по мосту начнут полноценно курсировать автомобили, так как в это же время откроется движение по М-12 на всем протяжении от Москвы до Арзамаса Нижегородской области. Для Владимирской области это означает, что в ее границах строительство М-12 фактически будет завершено.