Ушел из жизни бывший глава Вязниковского района Владимир Лопухов

Владимир Лопухов. Фото: правительство Владимирской области

Как сообщили в администрации Вязниковского района, 20 июля на 66 году жизни скончался бывший глава района, председатель райсовета Владимир Васильевич Лопухов.

Его жизненный путь был связан с поселком Никологоры, где Владимир Васильевич родился в 1957 году. Затем в 1978 году после окончания Владимирского педагогического института по специальности «физика» он пришел работать в Мстерскую школу, в 1979 году возглавил Лукновскую школу, а в 1988 году вернулся в Никологоры, где стал директором профессионального училища №36, теперь ставшего Никологорским аграрно-промышленным колледжем, известным на всю Владимирскую область.

С 2000 по 2005 годы Владимир Лопухов избирался депутатом райсовета и депутатом Законодательного Собрания Владимирской области, а с 2011 по 2019 годы вновь вернулся на малую родину, став главой Вязниковского района и председателем Совета народных депутатов, имел многочисленные награды различных уровней.

Выражаем соболезнования родным и близким Владимира Васильевича.