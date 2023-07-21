Восточные бизнесмены планируют развивать предприятия в Коврове

. Фото: Владимир МАЗЕНКО

Мероприятие состоялось 20 июля и было организовано Клубом владимирских экспортеров при правительстве Владимирской области.

В этот день в столицу региона прибыли делегации из Египта, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и Бахрейна. В составе делегаций были представители бизнес-сообщества, торгово-промышленных палат, а также торговые атташе посольств этих государств в России.

Сферами интереса были названы пиломатериалы, бытовая техника, стройматериалы, нефтегазовое оборудование, мебель, фармацевтика, продукты, удобрения, зерно и многое другое.

Как сообщают наши коллеги из издания «GorovKovrov», восточных бизнесменов заинтересовали предприятия по деревообработке и производству мебели, расположенные на территории Ковровского района. С ними был подписан ряд партнерских соглашений.