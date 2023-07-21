Власти Владимирской области планируют ввести подарки для новорожденных

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Как сообщает правительство Владимирской области, в Законодательное Собрание региона внесен законопроект о предоставлении дополнительной меры поддержки при рождении ребенка.

По задумке, мамам и папам будет дан выбор — либо получить подарочный набор из необходимых для малыша вещей, либо взять деньгами 10 тысяч рублей.

Губернатор Александр Авдеев отметил, что сумма небольшая, но в случае депутатской поддержки и принятия закона ее будут увеличивать по мере возможности.

Если областной парламент одобрит, первые подарки родители смогут получить на детей, родившихся с 1 октября 2023 года. Правда, касается это только тех детей, которые родятся в государственных роддомах Владимирской области.