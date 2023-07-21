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НовостиОбщество21 июля 2023 6:51

Во Владимире в сентябре завершат ремонт входа в парке «Добросельский»

Работы по благоустройству продолжаются
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация города Владимира, в рамках этих работ, проводимых с 2020 по 2022 год, 17 июля начались ремонтные работы на входной группе. Ожидается, что их завершат в сентябре.

Также в парке были восстановлены тренажеры, на отсутствие которых недавно жаловались местные жители, а также установлены новые баскетбольные столбы. Сейчас проводится монтаж тренажеров для маломобильных граждан.

Напомним — реконструкция в «Добросельском» ведется в несколько этапов. Здесь появились новые дорожки, лавочки, площадка для скейтеров и многое другое.