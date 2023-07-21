В Ковровском районе обнаружен пятый случай подозрения на АЧС

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает 20 июля Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных, накануне возле дороги между деревнями Хорятино и Старая Клязьминского сельского поселения был обнаружен труп свиньи вне мест содержания животных.

В связи с подозрением на африканскую чуму свиней специалисты отобрали пробы, которые сейчас исследуются.

Напомним — ранее зараженных АЧС свиней находили в селах Троицкое-Никольское и Иваново, в СНТ «Росинка» и в деревне Берчаково. Сейчас сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора и ветеринары принимают меры к недопущению распространения заболевания.