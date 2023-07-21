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НовостиОбщество21 июля 2023 6:09

В Петушинском районе обнаружена нелегальная свалка останков животных

О ней сотрудникам Россельхознадзора рассказали местные жители
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, 11 июля в ведомство поступило обращение жителей Петушинского района, которые обнаружили место захоронения биологических отходов, а проще говоря, останков животных.

Прибывшие на место сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в указанном месте свалку успели убрать, однако следы массового захоронения остались. На месте были отобраны пробы, которые отправили на исследование во Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных. Там в лаборатории образцы исследовали на оспу овец и коз и сибирскую язву. Результат оказался отрицательный.

Тем не менее, арендодателю земли межрегиональное Управление Россельхознадзора выдало требований об устранении нарушения.