Алексей Говырин: "Детей во Владимирской области надо приучать к труду"

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Депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин прокомментировал закон о трудовом воспитании, принятый в Госдуме 20 июля. По его мнению, детей надо приучать к труду с детства.

"Уверен в этом и как депутат, и как многодетный отец. Например, они могут посадить деревья или цветы на пришкольной территории, провести уборку в классе, спортзале, помочь по хозяйству пожилому человеку. Посильный труд никому не повредит, более того, от этого выиграют все: и сами ребята, и общество", заявил Алексей Говырин в телеграм-канале.

Принятый закон подразумевает, что во Владимирской области, как и по всей стране школьники будут участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой. Кроме того, с 1 сентября 2024 года вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».