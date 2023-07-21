Из-за Фатьяновского фестиваля в Вязниках ограничат движение

. Фото: Александр УТКИН

21 и 22 июля из-за Фатьяновского фестиваля и Дня города на трех улицах Вязников ограничат движение всех видов транспорта.

21 июля с 16 до 21 часа, а также 22 июля с 13 до 23.30 движение ограничат по Соборной площади с улиц Советская, Благовещенская, Пушкинская, Сергиевских, Мошина. Объехать участок можно будет по улицам Советская, Сенькова, Антошкина, Мошина, Ново-Фабричная, И. Симонова, Красное шоссе, Горького, Вокзальная, Рябиновая, автодороге М-7 "Волга", по улицам Удобная, Ленина и Б. Московская.

Кроме того, 21 июля с 21.00 до 22.00 22 июля запретят проезд по улице Комсомольская от регулируемого перекрестка «улица Ленина - улица Комсомольская» до нерегулируемого перекрестка «улица Новая (четная сторона) - улица Комсомольская». Объехать участок можно будет по улицам Ленина, Б. Московская, Благовещенская, Свердлова и Добролюбова.

22 июля с 7 до 22 часов перекроют улицу Новая (нечетная сторона) с улицы Владимирская.